У школах України пролунав останній дзвоник (фоторепортаж)

У 2018 році останній шкільний дзвоник пролунав для понад 185 тисяч випускників 11 класів.

25 травня у всіх школах України пролунав останній в 2018-му навчальному році дзвоник.

Для випускників і вчителів у школах організовують урочисті заходи. В Україні свято останнього дзвоника-2018 проходить у вигляді загальної шкільної лінійки, яку відвідують батьки учнів, а вчителі дають напутні слова випускникам.

В цьому році останній шкільний дзвоник пролунав для 185 тисяч випускників 11 класів. Попереду у дев'ятикласників - складання Державної підсумкової атестації, а на випускників шкіл чекає ЗНО з різних предметів.

Читайте такожГриневич: Міносвіти не заборонятиме шкільні лінійки

ЗНО пройде з 22 травня по 13 червня. А вже після відбудеться довгоочікуваний випускний-2018, який в загальноосвітніх закладах України відбудеться 23 червня.

Говорячи про наряди для останнього дзвоника-2018 - в останні кілька років незмінним трендом є вишиванка, яка змінила радянську шкільну форму.

Вишиванки одягають в основному всі школярі, за винятком випускників, які одягаються в нарядні сукні та костюми.

А ось на випускний стилісти рекомендують дівчатам не надягати відверті сукні з глибоким декольте і розрізами і всіляко уникати вибору вульгарних і дуже коротких суконь.

Актуальним нарядом буде кроп-топ і довга спідниця. Також в цьому році в тренди повернулася асиметрія, тому дівчата можуть сміливо вибирати плаття з таким кроєм. У виборі кольору в цьому році випускниці практично необмежені – в моді будуть пастельні, натуральні тони, так і насичені та яскраві.