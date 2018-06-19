Халупи за ціною "5 зірок": журналісти показали, що цьогоріч чекає на туристів в Одесі (відео)

Цьогоріч деякі «підприємці» в Одесі пропонують халупи за ціною п’ятизіркових готелів.

Ціни на житло в Одесі цьогоріч б’ють всі рекорди – деякі місцеві «підприємці» пропонують тут халупи за ціною п’ятизіркових готелів.

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Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» не телеканалі 1+1, в одеській Аркадії більш-менш пристойна кімната наразі коштує 700 гривень. При цьому – кухня та санвузол спільні, а, власне туалет знаходиться під сходинками – від сторонніх людей відпочивальника не прикриває навіть занавіска.

За 1200 гривень можна отримати номер із басейном на терасі, однак із чистотою тут є суттєві проблеми.

До того ж, у Одесі на туриста може очікувати ще один неприємний «сюрприз» – крадіжка або шахрайство.

Одеситка, співачка СолоХа радить шукати нормальне житло у соцмережах. Стверджує, обов’язково знайдеться той, хто допоможе знайти прийнятний варіант.