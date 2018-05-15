В Одесі з’явилася гумористична мапа міста (відео)

Мапа є двосторонньою: з одного боку можна побачити напрямки до визначних памяток, а з іншого - жарти та корисну інформацію.

В Одесі з’явилася нова гумористична мапа міста, яка не лише по-справжньому смішно розповідає про найвідоміші та не дуже "розкручені" туристичні об’єкти Південної Пальміри, а й є справжньою енциклопедією одеського життя, йдеться в сюжеті ТСН.

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Головна родзинка мапи - її дотепність. Одесити впевнені, що така мапа могла народитися саме в їхньому місті - столиці гумору в Україні.

Мапа є двосторонньою: з одного боку можна побачити напрямки до визначних памяток, а з іншого - жарти та корисну інформацію.

На мапі, запевняють автори, є все: куди піти вчитися, де оселитися і де "помитися" (останнє не про лазні, а про пляжі). Є тут і одеська національна кухня, і список літератури для громадського транспорту, і місцеві пісні до кожного застільного напою.

Карта, жартують автори, є інтерактивною: тицяєш пальцем, а потім ідеш у напрямку сподобаного.

"За нею нічого не можна знайти ніде, за нею нікуди не можна пройти. Це перша мапа міста у світі, за якою нічого знайти не можна. Однак її можна читати", - кажуть автори. І додають: "У нас є таке - куди не підеш, усюди добре".

Водночас автори обіцяють постійно оновлювати свій путівник, щоб гості міста завжди гуляли містом у доброму гуморі, й щоразу - як уперше.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше в Одесі поставили амбітні плани прийняти у 2018 році понад 6 мільйонів туристів, що має стати на 10,5% більше за показник 2017 року.