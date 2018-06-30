Частина українських туристів, які не могли вилетіти з Тунісу, повернулася до Києва

Наразі вживаються заходи з повернення решти українців.

Сьогодні вранці, 30 червня, до Києва повернулася частина українських туристів, які «застрягли» в Тунісі.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

«Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій», – написав він.

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Як повідомляв УНІАН, близько 300 українських туристів дві доби не могли вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір імені Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.