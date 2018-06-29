Сотні українських туристів вже другу добу не можуть вилетіти з Тунісу

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що причина затримки рейсу — відстуність палива для заправки літака.

З аеропорту Монастір в Тунісі вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова близько 300 українських туристів.

Про це ТСН повідомили самі туристи.

"Близько 300 осіб залишаються в Тунісі і не можуть вилетіти в Україну", — йдеться у повідомленні.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань по поверненню громадян України додому.

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Згідно з інформацією, частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт. Другу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 07:35 28.06.2018, привезли в готель в місті Сус.

"Нічого не обіцяють. Кажуть хто що - хтось обіцяє виліт, хтось говорить - сьогодні вильоту не буде", — розповідають туристи.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що причина затримки рейсу — відстуність палива для заправки літака. За інформацією представництва, туроператор має вирішити ситуацію протягом декількох годин.

"Консульство займається цією проблемою. Туроператор обіцяє вирішити цю проблему за декілька годин, проте детальна інформація буде відома пізніше", - розповіли у представництві.

Зазначається, що раніше в авіакомпанії Bravo Airways повідомили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру (Туніс) (BAY7371, BAY7372, BAY7375, BAY7376, BAY7377, BAY7378, BAY7373, BAY7374) були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

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"Авіакомпанія Bravo має всі технічні можливості для виконання даних рейсів. Відповідно до укладеної угоди між авіакомпанією Bravo та туристичним оператором Oasis, замовник повинен оплатити рахунок до здійснення рейсу, а також оплатити всі аеропортові збори та податки по факту виконання рейсу", - зазначили в авіакомпанії.

Як стверджує авіаперевізник, наразі туроператор Oasis не виконав свої фінансові зобов’язання перед Bravo Airways за дев’ять рейсів.

"З усіх питань щодо скасування даних рейсів, отримання компенсації звертайтесь до туроператора Oasis", - йдеться а повідомленні авіакомпанії.

Натоміть туроператор Oasis Travel висунув зустрічні звинувачення у затримці рейсів перевізнику Bravo Airways.

"Авіакомпанія Bravo Airways має заборгованість перед аеропортами Тунісу і не має коштів для оплати посадки, обслуговування і зльоту рейсів в аеропортах Туніської республіки і ймовірно тому відмовилася їх виконувати 27/06/2018", - йдеться в заяві Oasis Travel.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня українці більше 12 годин прочекали в Мілані скасований рейс додому.