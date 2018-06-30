Туроператор обіцяє повернути додому українських туристів з Тунісу 2 липня

Українцям, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту 2 липня.

Туроператор «Оазис тревел Україна» заявляє, що в понеділок, 2 липня, будуть виконані 5 рейсів, якими українці повернуться з Тунісу до України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з інформацією, українським туристам, які перебувають в Тунісі і очікують на виліт, гарантується проживання в готелях за рахунок «Оазис тревел Україна» до моменту вильоту 2 липня.

Також компанія «Оазис тревел Україна» вибачилася за незручності.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір імені Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус.

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Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

Як повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, кількість українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, досягла 800 чоловік.