Число українців, які застрягли в Тунісі, збільшилося у кілька разів: Омелян повідомив подробиці (відео)

Затримка з поверненням українців з Тунісу виникла через те, що туроператор заборгував перевізнику більше мільйона доларів.

Кількість українських туристів, які не можуть вилетіти з Тунісу, досягла 800 чоловік, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112. Україна".

За його словами, в ніч на суботу з Тунісу був один додатковий борт, який забрав 120 осіб, а у понеділок, 2 липня, буде забезпечено ще 5 рейсів, з них два будуть на Львів і три — на Київ.

При цьому Омелян пояснив, що затримка з поверненням українців з Тунісу виникла через те, що туроператор "Oasis Travel" заборгував перевізнику "Bravo" більше мільйона доларів.

"Про цю ситуацію "Oasis Travel" знав, були різні моменти врегулювання, ніяких коштів не надходило. Проте, авіакомпанія "Bravo" за свій рахунок вже вивезла 650 туристів в Україну, цієї ночі був ще один додатковий борт, який забрав 120 чоловік, ще залишається, за нашими підрахунками, близько 800.", — підкреслив міністр.

Пізніше Омелян пригрозив забирати ліцензії у авіакомпаній після інциденту з українцями в Тунісі.

"Це обурливий випадок. Я буду рекомендувати Мінекономрозвитку позбавити цього туроператора ліцензії. Буде звернення до ГПУ, щоб порушити кримінальну справу, тому що ми маємо випадок з банальним шахрайством - коли гроші отримані, а послуги не надані", - підкреслив міністр.

На офіційному сайті авіакомпанії підтвердили, що через невиконання фінансових зобов'язань туроператором «Оазис» перед авіакомпанією «Bravo Airways», змушені були внести зміни в розклад польотів.

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"Дані зміни вкрай негативно вплинули на операційну діяльність авіакомпанії в цілому, що призвело до затримок низки авіарейсів з незалежних від нас причин. Авіакомпанія «Bravo Airways» приносить вибачення за спричинені незручності та докладає максимум зусиль для відновлення погодженого розкладу авіарейсів. Не пізніше понеділка, 2 липня, авіакомпанія повернеться до виконання розкладу польотів в штатному режимі, згідно запланованого та узгодженого розкладу", - повідомили в авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів вже другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургиби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастіра, інших - розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань щодо повернення громадян України додому.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які повинні були виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова в Монастир, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

Вранці, 30 червня, повідомлялося, що до Києва повернулася частина українських туристів, які «застрягли» в Тунісі. У МЗС України зазначили, що вживаються заходи щодо повернення решти українців.