Аеропорт «Львів» повідомив про скасування двох рейсів австрійської авіакомпанії Austrian Airlines

09:48, 21 липня 2018
Новини туризму
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У аеропорту Львова скасували два рейси / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів».

Як зазначається у повідомленні, «рейси AUA383/384 на лінії Відень-Львів-Відень, що мали відбутися 21 липня, скасовано з технічних причин».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня аеропорт "Львів" повідомив про затримку чотирьох рейсів італійської авіакомпанії Ernest Airlines з Мілана та Неаполя до Львова і назад.

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Теги: #скасування рейсів#аеропорт Львів