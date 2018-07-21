Аеропорт «Львів» повідомив про скасування двох рейсів австрійської авіакомпанії Austrian Airlines
09:48, 21 липня 2018Новини туризму
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Вильоти скасовано з технічних причин.
У аеропорту Львова скасували два рейси / фото УНІАН
Авіакомпанія Austrian Airlines скасувала рейс з Відня до Львова і зі Львова до Відня, які мали відбутися сьогодні, 21 липня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів».
Як зазначається у повідомленні, «рейси AUA383/384 на лінії Відень-Львів-Відень, що мали відбутися 21 липня, скасовано з технічних причин».
Як повідомляв УНІАН, 20 липня аеропорт "Львів" повідомив про затримку чотирьох рейсів італійської авіакомпанії Ernest Airlines з Мілана та Неаполя до Львова і назад.
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