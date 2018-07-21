Аеропорт «Львів» повідомив про скасування двох рейсів австрійської авіакомпанії Austrian Airlines

Вильоти скасовано з технічних причин.

Авіакомпанія Austrian Airlines‎ скасувала рейс з Відня до Львова і зі Львова до Відня, які мали відбутися сьогодні, 21 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів».

Як зазначається у повідомленні, «рейси AUA383/384 на лінії Відень-Львів-Відень, що мали відбутися 21 липня, скасовано з технічних причин».

Як повідомляв УНІАН, 20 липня аеропорт "Львів" повідомив про затримку чотирьох рейсів італійської авіакомпанії Ernest Airlines з Мілана та Неаполя до Львова і назад.