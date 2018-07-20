Аеропорт "Львів" повідомив про затримання чотирьох рейсів Ernest Airlines

Про причини затримки рейсів в аеропорту не повідомляють.

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив сьогодні, 20 липня, про затримку чотирьох рейсів італійської авіакомпанії Ernest Airlines з Мілана та Неаполя до Львова і назад.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, рейс EG223 затримується з вильотом з Мілана до 14:00 (за планом 9:00). Орієнтовний час прибуття до Львова - 15:40.

Рейс EG278 затримується з вильотом зі Львова до Неаполя до 16:40 (за планом 11:45), а рейс EG277 - з вильотом з Неаполя до 19:10 (за планом 14:40). Орієнтовний час прибуття до Львова - 20:50.

Крім того, рейс EG224 затримується з вильотом зі Львова до Мілана (Бергамо) до 22:00 (за планом 17:35).

У прес-службі причини затримки рейсів, а також кількість пасажирів, що очікують в аеропорту, не повідомили.