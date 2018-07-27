Аеропорт "Львів" заявив про скасування і затримку декількох рейсів італійської авіакомпанії

Рейси з Італії до Львова і зі Львова до Італії мали виконуватися сьогодні, 27 липня.

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про скасування двох рейсів і затримку ще двох рейсів авіакомпанії Ernest, сьогодні, 27 липня, з Італії до Львова і зі Львова до Італії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту «Львів» з посиланням на дані, отримані від авіаперевізника, рейс №EG223 Мілан-Бергамо-Львів скасовано (плановий приліт 11:00). Пасажирів цього рейсу буде перенаправлено на рейс №EG423 Мілан-Мальпенса-Львів (плановий приліт у Львів 20:40). Пасажирам, які повинні були прибути цим рейсом у Львів, буде надано трансфер до готелю у місті Мальпенса та забезпечено гарячим харчуванням на час очікування рейсу.

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Рейс №EG224 Львів-Мілан-Бергамо скасовано. Пасажирам будуть переброньовувати квитки на рейс №EG424 Львів-Мілан-Мальпенса (плановий виліт о 21:25). З аеропорту Мальпенса буде надано трансфер до Бергамо. Пасажирів буде забезпечено харчуванням та прохолоджувальними напоями у відповідності до часу очікування рейсу.

Рейс №EG278 Львів-Неаполь затримується до 00:35 (плановий виліт 11:45).

Рейс №EG277 Неаполь-Львів затримується з вильотом з Неаполя до 21:45 (плановий приліт 16:50).

Причини скасування і затримки рейсів не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня аеропорт «Львів» повідомляв про відміну 8-ми рейсів авіакомпанії SkyUp. Рейси мали виконуватися 25, 26, 28 та 29 липня з Хургади і Шарм-ель-Шейху до Львова. За цими ж датами відмінено виліт зі Львова до даних курортів Єгипту. Причини скасування рейсів також не повідомлялися.