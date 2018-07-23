Аеропорт "Львів" повідомляє про відміну 8-ми рейсів авіакомпанії SkyUp
Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про відміну восьми рейсів української авіакомпанії SkyUp з двох курортів Єгипту до Львова та зі Львова до Єгипту.
Як повідомили у прес-службі аеропорту «Львів», авіакомпанія SkyUp відмінила слоти, які мали виконуватися 25, 26, 28 та 29 липня з Хургади і Шарм-ель-Шейху до Львова і, за цими ж датами, відмінено виліт зі Львова до даних курортів Єгипту.
Читайте такожСтало відомо, туристи з якої країни залишаються у Львові найдовше
«Авіакомпанія SkyUp відмінила слоти, які мали виконуватися на Airbus A330-200 на окремі дати та за маршрутами:
25 липня (середа)
Рейс №KUP5414 Хургада-Львів
Рейс №KUP5413 Львів-Хургада
26 липня (четвер)
Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів
Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх
28 липня (субота)
Рейс №KUP5414 Хургада-Львів
Рейс №KUP5413 Львів-Хургада
29 липня (неділя)
Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів
Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх», - інформує прес-служба аеропорту «Львів».
Як зазначається, авіакомпанія SkyUp відмінила слоти (час, виділений в аеропорту рейсу, для виконання літаком операції прибуття чи відправлення в певну дату або період - УНІАН). Водночас причини скасування рейсів не повідомляються.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня аеропорт «Львів» попередив про затримку двох рейсів авіакомпанії SkyUp.
Наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яка повинна була почати польоти у квітні 2018 року. Однак у зв'язку із затримкою отримання сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити. Перші чартерні рейси почалися з кінця травня.