Аеропорт "Львів" повідомляє про відміну 8-ми рейсів авіакомпанії SkyUp

Рейси мали виконуватися 25, 26, 28 та 29 липня з Хургади і Шарм-ель-Шейху до Львова. За цими ж датами відмінено виліт зі Львова до даних курортів Єгипту.Причини скасування рейсів не повідомляються.

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про відміну восьми рейсів української авіакомпанії SkyUp з двох курортів Єгипту до Львова та зі Львова до Єгипту.

Як повідомили у прес-службі аеропорту «Львів», авіакомпанія SkyUp відмінила слоти, які мали виконуватися 25, 26, 28 та 29 липня з Хургади і Шарм-ель-Шейху до Львова і, за цими ж датами, відмінено виліт зі Львова до даних курортів Єгипту.

Читайте такожСтало відомо, туристи з якої країни залишаються у Львові найдовше

«Авіакомпанія SkyUp відмінила слоти, які мали виконуватися на Airbus A330-200 на окремі дати та за маршрутами:

25 липня (середа)

Рейс №KUP5414 Хургада-Львів

Рейс №KUP5413 Львів-Хургада

26 липня (четвер)

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів

Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх

28 липня (субота)

Рейс №KUP5414 Хургада-Львів

Рейс №KUP5413 Львів-Хургада

29 липня (неділя)

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів

Рейс №KUP5313 Львів-Шарм-ель-Шейх», - інформує прес-служба аеропорту «Львів».

Як зазначається, авіакомпанія SkyUp відмінила слоти (час, виділений в аеропорту рейсу, для виконання літаком операції прибуття чи відправлення в певну дату або період - УНІАН). Водночас причини скасування рейсів не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня аеропорт «Львів» попередив про затримку двох рейсів авіакомпанії SkyUp.

Наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яка повинна була почати польоти у квітні 2018 року. Однак у зв'язку із затримкою отримання сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити. Перші чартерні рейси почалися з кінця травня.