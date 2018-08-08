Міст-фонтан, з руками, скляний та дуга: ТОП-5 найоригінальніших мостів, які варто побачити кожному (відео)

До нашого рейтингу увійшли мости у В'єтнамі, Малайзії, Англії, Південній Кореї та Китаї.

Чого тільки не вигадають архітектори, щоб привернути увагу до своїх робіт. Стосується це і дизайну мостів. Далі - ТОП-5 найоригінальніших мостів, які варто побачити кожному.

Золотий міст у В'єтнамі

Неподалік одного з найбільших міст В'єтнаму Данангу відкрили "Золотий міст". Він являє собою опори золотого кольору, які утримують дві величезні кам'яні руки. Бонусом є те, що з мосту відкриваються неймовірні краєвиди.

Скляний міст у Китаї

Міст у Китаї зі скляною поверхнею розташований на висоті 1180 метрів. На деяких ділянках мосту на підлозі встановлені екрани. Коли люди наступають на скло, воно «тріскається», чим викликає шок у туристів.

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Міст «Фонтан веселки»

Banpo Bridge у Сеулі занесений до книги рекордів Гіннеса. І якщо вдень цей міст нічим не вирізняється нічим особливим, то вночі на ньому можна побачити світлове шоу найдовшого у світі фонтану, довжина якого сягає 1140 м. Міст був відкритий у 1982 році, а фонтаном став лише у 2009 році.

Небесний міст у Малайзії

Langkawi Sky Bridge розташований в Малайзії на висоті 700 метрів, має довжину 125 метрів. Міст закріплений всього на одній колоні і тримається на тросах, зафіксованих на скелях. Конструкція мосту зігнутий, і створюється відчуття, що він ширяє над прірвою.

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Міст Тисячоліття в Англії

Gateshead Millennium Bridge знаходиться в Північній Англії і має форму двох дуг. Одна із його частин лежить між берегами, а друга висить у повітрі. Для проходження кораблів обидві дуги піднімаються, утворюючи арку заввишки 25 метрів.