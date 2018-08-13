В історичному музеї Кам’янець-Подільського створили туристичний ролик мовою жестів (відео)
У Кам’янець-Подільському зняли туристичний ролик про історичний музей-заповідник мовою жестів.
Про це повідомляє Кам’янець-Подільська міська рада.
У ролику, який зняв режисер Андрій Заєць, гід розповідає про Старий замок та його історію мовою жестів. Відео підкріплене субтитрами українською.
У ролику можна дізнатися про розкопки на території замку, Галерею мистецтв, проінспектувати разом з гідом місцеву випічку та подивитися, що виробляють гончарі.
З вересня в музеї можна буде замовити екскурсію мовою жестів.
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У Кам’янці Хмельницької області найвідомішою пам’яткою є фортеця, відома з XIV століття як частина оборонної системи міста. Фортеця є складником Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець» та входить до «Семи чудес України».
Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник внесений до міжнародного реєстру визнаних у світі музеїв. Він розміщений на території Старої фортеці.
Раніше в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині зруйнувалась лицьова кладка стіни північної частини Старої фортеці. Реставрація стіни фортеці може зайняти декілька місяців.