В історичному музеї Кам’янець-Подільського створили туристичний ролик мовою жестів (відео)

З вересня в музеї можна буде замовити екскурсію мовою жестів.

У Кам’янець-Подільському зняли туристичний ролик про історичний музей-заповідник мовою жестів.

Про це повідомляє Кам’янець-Подільська міська рада.

У ролику, який зняв режисер Андрій Заєць, гід розповідає про Старий замок та його історію мовою жестів. Відео підкріплене субтитрами українською.

У ролику можна дізнатися про розкопки на території замку, Галерею мистецтв, проінспектувати разом з гідом місцеву випічку та подивитися, що виробляють гончарі.

З вересня в музеї можна буде замовити екскурсію мовою жестів.

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У Кам’янці Хмельницької області найвідомішою пам’яткою є фортеця, відома з XIV століття як частина оборонної системи міста. Фортеця є складником Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець» та входить до «Семи чудес України».

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник внесений до міжнародного реєстру визнаних у світі музеїв. Він розміщений на території Старої фортеці.

Раніше в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині зруйнувалась лицьова кладка стіни північної частини Старої фортеці. Реставрація стіни фортеці може зайняти декілька місяців.