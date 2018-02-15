У Кам'янці-Подільському обвалилася стіна легендарної фортеці (фото)

Причина - в замоканні стіни та її замерзанні-розмерзанні впродовж тривалого часу.

У Кам'янці-Подільському обвалилася стіна північного бастіону легендарної Старої фортеці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник міста Михайло Сімашкевич. Він додав, що наразі очікуються експертне обстеження об'єкту.

Читайте такожУ Тбілісі на станції метро обвалилася стеля, є постраждалі (відео)«На жаль, маємо прикру новину - сьогодні обвалилася лицьова кладка стіни північного бастіону Старої фортеці. Причина - в замоканні стіни та її замерзанні-розмерзанні впродовж тривалого часу. Працівники музею вже провели первинне обстеження об'єкту, чекатимемо на експертне», - написав Сімашкевич у соцмережі.

Довідка УНІАН, згідно з археологічними данними фортеця була побудована у ХІІ ст. Вона була частиною оборонної системи міста Кам'янець, колишньої столиці Подільського князівства XIV–XV ст. Зараз фортеця є частиною заповідника «Кам’янець», який належить до «Семи чудес України».

Нагадаємо, у грудні у центрі Києва у дворі між будинками обвалилася стіна, внаслідок чого було пошкоджено газопровід: 4 будинки лишилися без газу.