В даний час у Bicester Heritage вже розташовані офіси 35 компаній, яка спеціалізується на автомобільній тематиці. Вони займаються ремонтом і реставрацією класичних моделей.

У Великобританії на території колишньої бази Військово-Повітряних Сил (ВПС), а нині бізнес-центру Bicester Heritage найближчим часом планується відкрити перший у світі автомобільний курорт.

Про це повідомляє Automotive World. До складу комплексу увійдуть готель з 344 номерами, тренажерний зал, басейн, ресторан, бар. Крім того, планується відкрити виставковий центр спеціальний трек для автомобілів.

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В даний час у Bicester Heritage вже розташовані офіси 35 компаній, яка спеціалізується на автомобільній тематиці. Вони займаються ремонтом і реставрацією класичних моделей.

«Ми дуже розраховуємо залучити любителів автомобілів, яким буде одразу доступний весь спектр послуг, пов'язаний з цієї тематики», — заявив керуючий директор Bicester Heritage Ден географії сільського господарства.