У Грузії повідомили, що спустили з гір тіло загиблого українського туриста (відео)

13:51, 24 липня 2018
Новини туризму
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З гір у Грузії спустили тіло загиблого туриста з України / фото УНІАН

За словами дружини туриста Євгенія Александрова, їй повідомили, що виявили тіло її чоловіка, вона виїжджає в Кутаїсі для розпізнання, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у горах Грузії знайшли двох загублених українців, але до них не могли дістатися через складний рельєф місцевості та погодні умови.

В гори громадяни України вирушили разом з групою альпіністів з восьми чоловік.

Одного з туристів підняли ще 18 липня, але до другого не могли підібратися через складні метеоумови. Колега Александрова повідомляв після порятунку, що на той момент Євген був живий.

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Теги: #Грузія#українські туристи