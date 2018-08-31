Wizz Air планує потроїти український пасажиропотік до 2019 року

Авіакомпанія Wizz Air планує і далі нарощувати обсяги перевезення.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air планує в 2019 році перевезти 2,5 млн пасажирів до/з України - це понад в три рази більше пасажирів, ніж перевізник обслужив на українських напрямках за підсумками 2017 року.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Wizz Air Стівен Джонс, пише LIGA.net.

"У 2016 році ми обслужили 418 000 пасажирів до/з України, у 2017 році - 746 000 пасажирів. Зростання - 78%. Зараз наша частка на українському ринку – близько 6,6%. Із 104 літаків компанії сьогодні чотири базуються в Україні", - сказав Джонс.

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За його словами авіакомпанія планує і далі нарощувати обсяги перевезення. "За 8 місяців 2018 року ми бачимо зростання пасажиропотоку на 118% порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Всього, за підсумками 2018 року плануємо перевезти 1,7 млн пасажирів, в 2019 – 2,5 млн пасажирів до/з України", - зазначив топ-менеджер Wizz Air.

Як повідомляв УНІАН, угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкриває п'ять нових маршрутів з України. Зокрема, в березні 2019 року з київського аеропорту «Жуляни» Wizz Air відкриває нові рейси в Бремен (Німеччина), Ригу (Латвія), Біллун (Данія), а також з аеропорту «Львів» – у Копенгаген (Данія) і з грудня 2018 року – до Франкфурту (Німеччина). Ціни на квитки за новими напрямами стартують від 759 грн.

Також Wizz Аіг веде переговори з керівництвом аеропорту "Херсон" щодо запуску рейсів.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси більше ніж 600 маршрутами з 25 баз, з'єднуючи 141 напрям в 44 країнах. Флот авіакомпанії складається зі 104 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

Наразі український ринок обслуговують три літаки A320, які базуються в київському аеропорту «Жуляни».