Wizz Аir веде переговори з аеропортом "Херсон" про запуск рейсів

Компанія Wizz Аіг дуже зацікавлена у співробітництві з аеропортом Херсона.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Аir веде переговори з керівництвом аеропорту "Херсон" щодо запуску рейсів.

Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz air Стівен Джонс на прес-конференції.

"У нас була дуже цікава і продуктивна зустріч із представниками Херсонського аеропорту. Ми працюємо над цим питанням, я розглядаю можливість (запуску рейсів - УНІАН). Але якщо я не помиляюся, дуже важливим питанням є здатність смуги в Херсоні приймати наші літаки. Але це відмінний регіон", - сказав Джонс.

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У коментарі він зазначив, що компанія Wizz Аir дуже зацікавлена у співпраці з цим аеропортом, але поки що не готова розкрити комерційні деталі.

Як повідомляв УНІАН, Wizz Air відкриває п'ять нових маршрутів з України.

Зокрема, з Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (Жуляни) Wizz Аir відкриває нові рейси до Бремена (Німеччина), Риги (Латвія), Біллунна (Данія), а також із міжнародного аеропорту "Львів" - до Копенгагена (Данія) і в Франкфурт-Хана (Німеччина).

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси за більш ніж 600 маршрутами з 25 баз, поєднуючи 141 напрямок у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається з 104 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

В даний момент український ринок обслуговують три літаки A320, які базуються в київському аеропорту «Жуляни».