Авіакомпанія Qatar Airways запустила українську версію свого офіційного сайту

Також на честь річниці запуску польотів в Київ Qatar Airways почала розпродаж квитків зі знижкою до 35% від тарифу міста Азії.

Національна авіакомпанія Катару Qatar Airways у вересні 2018 року запустила версію свого офіційного сайту українською мовою.

Як повідомляє avianews.com, раніше при виборі регіону Україна інформація на сайті авіакомпанії була доступна лише англійською мовою.

Тепер же українською мовою на сайті перекладена головна сторінка, довідкова інформація про послуги і правила авіаперевізника, а також сторінки з описом акційних пропозицій на авіаперельоти.

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Qatar Airways почала польоти в Україну 28 серпня 2017 року, відкривши щоденні рейси з Дохи в київський аеропорт Бориспіль. З 28 вересня авіаперевізник буде літати на даному маршруті 14 разів на тиждень, здійснюючи по два рейси на день.

До речі, на честь річниці запуску польотів в Київ Qatar Airways почала розпродаж квитків зі знижкою до 35% від тарифу міста Азії.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2018 року Катар скасував візи для українців.