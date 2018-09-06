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Авіакомпанія Qatar Airways запустила українську версію свого офіційного сайту

15:10, 06 вересня 2018
Новини туризму
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Ілюстрація REUTERS

Як повідомляє avianews.com, раніше при виборі регіону Україна інформація на сайті авіакомпанії була доступна лише англійською мовою.

Фото avianews.com

Тепер же українською мовою на сайті перекладена головна сторінка, довідкова інформація про послуги і правила авіаперевізника, а також сторінки з описом акційних пропозицій на авіаперельоти.

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Qatar Airways почала польоти в Україну 28 серпня 2017 року, відкривши щоденні рейси з Дохи в київський аеропорт Бориспіль. З 28 вересня авіаперевізник буде літати на даному маршруті 14 разів на тиждень, здійснюючи по два рейси на день.

До речі, на честь річниці запуску польотів в Київ Qatar Airways почала розпродаж квитків зі знижкою до 35% від тарифу міста Азії.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2018 року Катар скасував візи для українців.

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Теги: #авіаперевезення#Катар#Qatar Airways