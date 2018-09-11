Ryanair скасував 150 рейсів через страйк у Німеччині

Як йдеться в заяві Ryanair, раптовий страйк співробітників завдасть шкоди діяльності авіакомпанії в ФРН і "може призвести до скорочення кількості літаків і робочих місць на німецькому ринку взимку".

Через страйк, оголошений пілотами і бортпровідниками Ryanair в Німеччині, ірландському лоукостеру довелося скасувати 150 рейсів, запланованих на 12 вересня.

Страйк пілотів і бортпровідників авіакомпанії Ryanair в Німеччині може призвести до їх звільнення, повідомляє DW.

Зазначається, що таким чином ірландський лоукостер відповість на 24-годинний страйк, яка запланована на 12 вересня, заплановану німецькою профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit та німецькою профспілкою Verdi, який представляє інтереси бортпровідників компанії.

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Як йдеться в заяві Ryanair, раптовий страйк співробітників завдасть шкоди діяльності авіакомпанії в ФРН і "може призвести до скорочення кількості літаків і робочих місць на німецькому ринку взимку". Подібні страйки не мають виправдання після того, як авіаперевізник пішов назустріч своїм працівникам, погодившись зокрема підвищити оплату праці, додали в авіакомпанії.

Спочатку Ryanair запевнили, що постараються обійтися без скасування рейсів в середу, незважаючи на оголошений страйк. Однак згодом Ryanair оголосив про скасування 150 із 400 рейсів до аеропортів Німеччини.

У Німеччині в компанії Ryanair працевлаштовано близько 400 пілотів і 1000 бортпровідників, відзначає видання.Згідно з інформацією профспілки Vereinigung Cockpit, більшість з них будуть брати участь у страйку в середу.

Страйкарі вимагають від Ryanair підвищення оплати праці. Бортпровідники авіакомпанії, що працюють на повну ставку, отримують від 800 до 1200 євро щомісяця до сплати податків. З усіма доплатами і надбавками ця сума становить близько 1800 євро, а старший бортпровідник отримує близько 2700 євро в місяць.

Як повідомляв УНІАН, пілоти Ryanair 12 вересня мають намір провести добову страйк. Страйк почнеться в три години ночі в середу і триватиме до того ж часу через добу.