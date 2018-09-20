Оприлюднено рейтинг найбезпечніших міст світу

Столиця ОАЕ визнана найбезпечнішим містом світу другий рік поспіль.

Місто Абу-Дабі, столиця Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), визнана найбезпечнішим містом у світі другий рік поспіль за версією ресурсу Numbeo.

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У рейтинг увійшли 338 міст світу, і саме в Абу-Дабі було відзначено найнижчий рівень злочинності, передає thenational.ae. Так, Абу-Дабі набрало 13,63 бали. Порівняно з минулим роком, місто покращило цей показник.

Іншими дев'ятьма найбезпечнішими містами названі Доха, Базель, Сінгапур, Квебек, Осака, Токіо, Берн, Мюнхен, замикає десятку лідерів швейцарський Цюріх.

Крім обліку рівня безпеки в місті, рейтинг включає такі показники, як вартість та якість життя, рівень забруднення навколишнього середовища і вартість подорожей.

Найнебезпечнішими містами світу визнано Сан-Педро-Сула (Гондурас) і Каракас (Венесуела), де процвітають збройні пограбування, торгівля наркотиками і викрадення людей. Також в кінці рейтингу опинилися південноафриканські міста Дурбан, Преторія і Йоганнесбург.