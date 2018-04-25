В аеропорт без нічого: Emirates запускає домашню реєстрацію багажу

Представник авіакомпанії сам приїде до мандрівника додому, або в готель, зареєструє і забере валізи. Однак, поки така послуга доступна лише на рейсах з Дубаю.

Авіакомпанія Emirates Airline, національний перевізник ОАЕ, запускає систему домашньої реєстрації багажу на рейси, які вирушають з Дубаю.

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Сервіс доступний в будь-якій локації Дубая для пасажирів усіх класів.

Це означаети, що тепер більше не потрібно тягнути важкі валізи в аеропорт, оскільки агент авіакомпанії приїжджає додому, в готель або офіс, зважує та маркує багаж, передає arabianbusiness.com. Після цього він забирає валізи і видає пасажиру посадковий талон.

Багаж мандрівника доставлять прямо до рейсу, а пасажир зможе прибути в аеропорт без нічого і відправитися на паспортний контроль, минаючи стійку реєстрації.

Вартість послуги – 350 дирхамів ($10) за 7 багажних місць, додаткова вартість кожного наступного місця – ще 35 дирхамів. Послугу можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії за 12 годин до вильоту.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ОАЕ. Громадяни України можуть подорожувати в цю країну без віз строком до 30 днів з біометричними паспортами.