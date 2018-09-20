В Італії влаштували першу в світі підводну дискотеку (відео)

Відвідувачі танцювали в спеціальних кисневих шоломах.

В італійському місті Падуя влаштували першу в світі підводну дискотеку, відвідувачі якої танцювали в спеціальному підводному спорядженні.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, унікальне дійство відбулося в 40-метровому басейні, і аби пірнути з головою в музику, відвідувачам одягнули кисневі шоломи. Хтось плавал у шоломі та ластах, а дехто гарцював під запальні хіти на суші.

Басейн швидко перетворився на справжній танцмайданчик. Музичну атмосферу тут створювали два діджеї з Лондона та Берліну, які виступали наживо у прозорому тонелі. При цьому музика лунала з підводною акустикою.

Організатором заходу став місцевий пивний бренд. Аби наповнити цей басейн, знадобилося понад 4 мільйони літрів води.

Як розповідав УНІАН.Туризм, раніше американському штаті Теннессі збудували незвичайну концертну залу прямо в печері з ідеальною акустикою.