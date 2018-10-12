У Німеччині автобус з іноземними туристами врізався у вантажівку (відео)
На південному заході Німеччини автобус із туристами врізався у вантажівку, в результаті чого постраждали 35 осіб.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, четверо з постраждалих опинилися у критичному стані.
Серед потерпілих - усі 30 туристів, які перебували в автобусі, а це громадяни Австралії, Канади та США, а також обидва водії та пасажири фури.
На місце аварії вирушили 5 рятувальних вертольотів та 7 карет швидкої, а надзвичайні служби перекрили трасу на кілька годин.
Причини аварії поки з'ясовують. Однак, за даними поліції, автобус із трьома десятками туристів раптово виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку, що перевозила автомобільні шини.
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше на популярному серед туристів острові у Греції на голови пляжників сповзла величезна кам’яна брила.