На популярному серед туристів острові у Греції на голови пляжників сповзла величезна кам’яна брила (відео)

Влада заборонила човнам заходити до бухти, поки рятувальники не переконаються, що там безпечно.

На популярному серед туристів грецькому острові Закінф просто на голови відпочивальників сповзла величезна кам’яна брила.

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Як повідомляється в сюжеті ТСН, постраждали семеро туристів, зокрема - двоє дітей, але загрози їхньому життю немає.

Інцидент стався на пляжі, на який дістатися можна лише човном. Туристи масово приїжджають сюди насолодитися білим піском та лазурною водою, а також сфотографуватися біля уламків старого корабля.

Після падіння каміння людей з пляжу евакуювали, а човнам заборонили заходити до бухти, допоки рятувальники не переконаються, що там безпечно.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше у Франції закрили пляж через хтивого дельфіна, який почав чіплятися до людей.