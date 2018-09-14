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На популярному серед туристів острові у Греції на голови пляжників сповзла величезна кам’яна брила (відео)

14:05, 14 вересня 2018
Новини туризму
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Як повідомляється в сюжеті ТСН, постраждали семеро туристів, зокрема - двоє дітей, але загрози їхньому життю немає.

Інцидент стався на пляжі, на який дістатися можна лише човном. Туристи масово приїжджають сюди насолодитися білим піском та лазурною водою, а також сфотографуватися біля уламків старого корабля.

Після падіння каміння людей з пляжу евакуювали, а човнам заборонили заходити до бухти, допоки рятувальники не переконаються, що там безпечно.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше у Франції закрили пляж через хтивого дельфіна, який почав чіплятися до людей.

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Теги: #Греція#пляж#туристи#острів