Turkish Airlines збільшує кількість прямих авіарейсів між Стамбулом і Києвом

Рейси до Києва здійснюватимуться авіаперевізником щодня.

Авіакомпанія Turkish Airlines, базовий перевізник Туреччини, з 15 листопада збільшить кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом із 16 до 21 рейсу на тиждень, а з 18 лютого 2019 року - до 24 рейсів на тиждень.

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Згідно з повідомленням прес-служби авіакомпанії, рейси до Києва здійснюватимуться авіаперевізником щодня.

Так, із Києва авіакомпанія вилітатиме о 10:40, 15:00, 21:00, і 2:50, а зі Стамбула о 08:10, 13:05, 18:50 і 00:50.

У прес-службі також зазначили, що польотна сітка авіакомпанії Turkish Airlines в Україні включає Київ, Одесу, Львів, Запоріжжя, Херсон та Харків.

Довідка УНІАН. Turkish Airlines - флагманський перевізник Туреччини, що базується в Стамбулі. Здійснює регулярні рейси до 255 іноземних і 49 внутрішніх аеропортів у Європі, Азії, Африці та Америці. В Україні авіакомпанія працює з 1993 року.