Україна і Польща розглядають можливість вдвічі збільшити кількість пропускних пунктів на кордоні

Клімкін заявив, що йому "особисто дуже болить", коли він бачить "черги і українців, і поляків на кордоні".

Україна та Польща розглядають можливість збільшення кількості пропускних пунктів на державному українсько-польському кордоні з 4-х до 8-ми.

Читайте такожПольські митники розпочали "тихий страйк", на кордоні можливе збільшення черг

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив на спільній прес-конференції зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем у Варшаві, що транслювалася у Facebook на сторінці Посольства України в Польщі.

"Кордон - це питання, яке мені особисто дуже болить, коли я бачу черги і українців, і поляків на кордоні. Поки що кордон - він нас роз'єднує, а не з'єднує, і нам потрібно дати зелене світло нашим спільним поштовхам, нашим спільним зусиллям, щоб цей кордон нас з'єднував", - сказав Клімкін.

Міністр повідомив, що говорив зі своїм польським колегою "про те, щоб розширити спільний митний і прикордонний контроль з чотирьох пунктів до восьми пунктів".

"Нам важливо зробити поновлення нашої прикордонної інфраструктури, причому не тільки пунктів пропуску, але й під'їзних доріг, всього, щоб реально кожен розумів, що він може перетнути кордон реально за 15-20 хвилин, щоб кордону майже не було", - наголосив Клімкін.

За його словами, умови перетину кордону треба покращити як для людей, адже в Польщі перебувають більш як 1,5 млн українців, так і для вантажного транспорту, адже український експорт до Євросоюзу зростає, а також імпорт з Польщі зростає.

Клімкін наголосив на необхідності "зробити так, щоб кордон не був перепоною для всіх нас, щоб ми довіряли один одному".