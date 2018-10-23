этот материал доступен на русском

Україна і Польща розглядають можливість вдвічі збільшити кількість пропускних пунктів на кордоні

16:57, 23 жовтня 2018
Новини туризму
289 0
Мова йде про збільшення кількості пропускних пунктів до 8-ми \ фото УНІАН

Україна та Польща розглядають можливість збільшення кількості пропускних пунктів на державному українсько-польському кордоні з 4-х до 8-ми.

Читайте такожПольські митники розпочали "тихий страйк", на кордоні можливе збільшення черг

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив на спільній прес-конференції зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем у Варшаві, що транслювалася у Facebook на сторінці Посольства України в Польщі.

"Кордон - це питання, яке мені особисто дуже болить, коли я бачу черги і українців, і поляків на кордоні. Поки що кордон - він нас роз'єднує, а не з'єднує, і нам потрібно дати зелене світло нашим спільним поштовхам, нашим спільним зусиллям, щоб цей кордон нас з'єднував", - сказав Клімкін.

Міністр повідомив, що говорив зі своїм польським колегою "про те, щоб розширити спільний митний і прикордонний контроль з чотирьох пунктів до восьми пунктів".

"Нам важливо зробити поновлення нашої прикордонної інфраструктури, причому не тільки пунктів пропуску, але й під'їзних доріг, всього, щоб реально кожен розумів, що він може перетнути кордон реально за 15-20 хвилин, щоб кордону майже не було", - наголосив Клімкін.

За його словами, умови перетину кордону треба покращити як для людей, адже в Польщі перебувають більш як 1,5 млн українців, так і для вантажного транспорту, адже український експорт до Євросоюзу зростає, а також імпорт з Польщі зростає.

Клімкін наголосив на необхідності "зробити так, щоб кордон не був перепоною для всіх нас, щоб ми довіряли один одному".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Польща#Україна#кордон