Ворог, зайда, окупант: Порошенко розповів, хто намагається розколоти український і польський народи

За словами президента, Україна і Польща мають спільне європейське сьогодення і майбутнє.

Волинська трагедія і трагедія Гончого Броду є історичним уроком для українського та польського народів.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Волинської області, де взяв участь у заходах із вшанування пам'яті українців – жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років, які відбулися у селі Гончий Брід, повідомили у прес-службі глави держави.

«Я сьогодні хочу, щоб вся Україна почула, весь світ почув, що трагедія Гончого Броду, так само як і Волинська трагедія загалом, є болісним та повчальним історичним уроком для двох народів – для українського народу і для польського народу. Бо сюди сьогодні у Гончий Брід я приїхав одразу ж після відвідин і відкриття пам’ятника українським жертвам у Сагрині на Холмщині. І цього візиту українського президента Холмщина чекала багато років. Це дуже символічно і знаково, що ми шануємо і пам’ятаємо кожного без вини вбитого», - звернувся до присутніх президент.

«Два народи – український і польський – об’єднані спільним минулим. В теперішньому часі, зараз коли Україна впевнено крокує у Європу, ми маємо міцні стосунки, які ми зараз збудували. Ми маємо спільне європейське сьогодення і майбутнє», - наголосив він.

Глава держави зазначив, що українці і поляки історично разом захищали християнську Європу і під Віднем, і під Хотином, неодноразово боролися проти агресії Московії і не тільки боролися, а й перемагали у цій боротьбі.

«А трагічні сторінки нашої історії, зокрема і кривавий конфлікт 1943-44 років, мають бути пересторогою. Ми, сучасні покоління українців і поляків, не маємо права ставити сьогодення і майбутнє у залежність від минулого», - підкреслив він.

За словами президента, як в усі часи, від суперечки між українцями і поляками виграє третій, не українець і не поляк, а той, «хто чинить агресію проти нашої держави зі Сходу зараз, хто захоплює українські землі, хто здійснив незаконну анексію Криму, хто зараз всередині країни намагається вести гібридну боротьбу». «Для чого? Для того, щоб розколоти наш народ і розколоти український і польський народи. Хіба можемо ми дати їм хоч один шанс для того, щоб була його перемога? Це ворог, це зайда, це окупант. І ми ніколи не дамо йому жодного шансу», - наголосив він.

Президент нагадав, що під час Другої світової війни нацистська адміністрація на окупованих українських землях проводила політику «поділяй і володарюй». «Дослідники не раз вже цитували формулу жорстокої окупаційної політики райхскомісара Еріха Коха. Одним із елементів цієї політики, твердим, який вони постійно насаджували було роздмухування, розпалювання українсько-польського конфлікту», - додав Порошенко.

Президент нагадав про трагічні події, які відбулися у селі Гончий Брід, де жертвами стали десятки людей, серед яких були жителі не лише цього села. «А на Водохреща 1944-го року тим, хто приїхали відвідати рідних, нікому не дали жодного шансу врятуватись. І дуже важливо, щоб ми про це знали, знала вся країна, і постійно пам’ятали сторінки своєї історії. Жахлива подія відбулася. І таких українських сіл було багато – і по цей, і по той бік сучасного українсько-польського кордону», - сказав він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять всіх жертв українсько-польського конфлікту 40-х років ХХ століття з обох боків. «Вічна пам’ять кожному українцеві. Вічна пам’ять кожному поляку», - наголосив Порошенко.