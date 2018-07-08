Порошенко: Україна та Польща повинні бути дружніми, щоб не перемогла третя сторона (фото, відео)

18:42, 08 липня 2018
Політика
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Порошенко: Політики не повинні спекулювати історією / фото facebook/petroporoshenko

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави заявив після покладаня квітів до пам'ятника жертвам конфлікту в селі Гончий Брід Ковельського району Волинської області.

"Політики не повинні спекулювати історією. Історія належить історикам, а політика - політикам", - зауважив Порошенко.

У той же час, президент України не прокоментував слова свого польського колеги щодо точної кількості загиблих у 1943-44 роках на Волині.

"Україна та Польща повинні бути дружніми, щоб не перемогла третя сторона, яка тільки цього й чекає", - додав глава держави.

Довідка. За даними державного архіву Волинської обл, станом на 5 жовтня 1940 року у селі Гончий Брід налічувалось 140 дворів і прожило 759 осіб.

За часів Другої Світової Війни в урочищі Засмики розміщувалась база Польської армії крайової, звідки здійснювалися рейди на українські села.

Напади поляків на село розпочалися у листопаді 43-го і повторились у січні та березні 44-го. Згідно інформації, від рук поляків загинули 73 українці: 58 з Гончого Броду, а решта з інших населиних пунктів.

Пам'ятник жертвам тих подій встановлений у 2011 році на території церкви Святої Трійці (УПЦ МП).

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Теги: #Порошенко#Польша#Дуда#історія