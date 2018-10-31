З найбільшого аеропорту світу відправився перший літак (відео)

Літак з 340 пасажирами на борту відправився у рейс за маршрутом Стамбул-Анкара.

Сьогодні з найбільшого у світі аеропорту, відкритого два дні тому в Стамбулі, злетів перший літак.

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Як повідомляє Hurriyet, літак Турецьких авіаліній рейсу TK2124 з 340 пасажирами на борту вилетів зі Стамбула в Анкару.

Рейс виконує найбільший літак флоту Турецьких авіаліній Boeing 777-300, який може помістити 349 осіб.

За рейсом в Анкару з аеропорту послідують вильоти на Кіпр та в Азербайджан.

Як повідомляв УНІАН, новий аеропорт в Стамбулі став найбільшим у світі. Його 29 жовтня урочисто відкрили за участі турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Летовище зможе обслуговувати до 90 млн пасажирів на рік на першому етапі та до 200 млн на шести злітно-посадкових смугах вже до 2029 року.