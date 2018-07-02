Emirates вводить більш жорсткий огляд ручної поклажі

Сипучі продукти в контейнерах об'ємом не більше 350 мл, можуть бути піддані більш ретельній перевірці або бути конфісковані.

Авіакомпанія Emirates Airline вводить процедуру посиленого огляду ручної поклажі пасажирів, які подорожують за низкою напрямків.

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Зокрема, нові правила перевірки вже вступили в силу для тих, хто подорожує до/з Австралії і Нової Зеландії, а також до/з США, повідомляє russianemirates.com.

Сипкі продукти, такі як борошно, спеції, кава, сухе молоко або косметика – у контейнерах об'ємом не більше 350 мл, можуть бути піддані більш ретельній перевірці, або бути конфісковані в аеропортах Дубаю.

До уваги пасажирів, які подорожують до США: сипучі вантажі, зазначені вище, не допускаються до перевезення в ручній поклажі. Щоб уникнути затримок, подібні вантажі повинні бути завчасно перекладені в багаж. Під обмеження не потрапляють: дитяче харчування, медикаменти, виписані за рецептом, і людський прах.

Сипучі речовини, придбані в магазинах безмитної торгівлі, допускаються у фірмових закритих пакетах при наявності чека.

Крім цього, з початку року до перевезення в ручній поклажі на рейсах до США заборонені ноутбуки з вбудованими літієвими акумуляторами. Такий вантаж можна взяти в салон літака, якщо він дуже маленький і батарейку можна витягнути.