Кордони ЄС обладнують детекторами брехні (відео)

Пропускні пункти Угорщини, Латвії та Греції обладнують детекторами брехні. Технологію будуть тестувати півроку.

Європейський союз запускає пілотний проект, згідно з яким деякі пропускні пункти Угорщини, Латвії та Греції обладнують детекторами брехні.

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Система зможе не тільки перевірити документи, але і задати питання, оцінити жести і міміку людини, щоб визначити чи правду каже мандрівник. В разі проблем вона буде подавати сигнал прикордонникам, які вже будуть вирішувати, чи пропускати людину.

Технологію будуть випробувати півроку. Якщо тестування буде успішним, то систему введуть і на кордонах інших країн. На програму вже виділили 5 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, туристів і мігрантів на кордоні з ЄС незабаром будуть зустрічати цифрові "прикордонники" - з листопада в декількох країнах Шенгенської зони починаються випробування програми iBorderCtrl.