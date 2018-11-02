Кордони ЄС обладнують детекторами брехні (відео)
Європейський союз запускає пілотний проект, згідно з яким деякі пропускні пункти Угорщини, Латвії та Греції обладнують детекторами брехні.
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Система зможе не тільки перевірити документи, але і задати питання, оцінити жести і міміку людини, щоб визначити чи правду каже мандрівник. В разі проблем вона буде подавати сигнал прикордонникам, які вже будуть вирішувати, чи пропускати людину.
Технологію будуть випробувати півроку. Якщо тестування буде успішним, то систему введуть і на кордонах інших країн. На програму вже виділили 5 мільйонів доларів.
Як повідомляв УНІАН, туристів і мігрантів на кордоні з ЄС незабаром будуть зустрічати цифрові "прикордонники" - з листопада в декількох країнах Шенгенської зони починаються випробування програми iBorderCtrl.