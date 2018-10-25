Туристів на кордоні з ЄС скоро зустрічатиме штучний інтелект, який виявлятиме обман

Штучний інтелект оцінюватиме емоції, які проявляє людина під час інтерв'ю, і виявлятиме обман під час відповіді на конкретне питання.

Туристів і мігрантів на кордоні з ЄС скоро зустрічатимуть цифрові "прикордонники" - з листопада у кількох країн Шенгенської зони розпочинаються випробування програми iBorderCtrl.

Як повідомляє Голос Америки, людина, яка матиме справу із системою, спершу має завершити попередню реєстрацію подорожі онлайн, і спілкування з аватаром прикордонника буде частиною цього процесу.

Штучний інтелект оцінюватиме емоції, які проявляє людина під час інтерв'ю, і виявлятиме обман під час відповіді на конкретне питання.

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Машина стежитиме за невербальними сигналами, ледь помітними мікрожестами. Система розпізнає миттєві зміни в обличчі за майже 40 показниками, а також аналізує голос, збирає відбитки пальців. Про повний перехід на таку систему наразі не йдеться.

З листопада пілотний проект запустять на кількох пунктах перетину кордону у Греції, Латвії та Угорщині. Система не ухвалює рішення автоматично, а виставляє оцінку за шкалою ризиків для кожної особи.

Вартість проекту - 4 мільйони євро, вона покликана пришвидшити процедуру перевірки і краще виявляти людей, які становлять потенційну загрозу.

Раніше УНІАН повідомляв, що найбільший британський аеропорт Хітроу планує встановити сканери розпізнання облич пасажирів у терміналах вильоту. Тоді для посадки в літак не потрібні будуть ні паспорт, ні посадковий талон.