Латвійська авіакомпанія airBaltic з квітня 2019 року запустить прямий рейс з Риги до Львова

Прямі авіарейси airBaltic між Львовом та Ригою будуть виконуватися чотири рази на тиждень.

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic з 1 квітня 2019 року запускає прямі рейси з Риги (Латвія) до Львова (Україна).

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії airBaltic.

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Квитки на зазначений напрямок вже доступні на сайті авіаперевізника за мінімальною ціною від 68,99 євро.

Прямі авіарейси компанії airBaltic між Львовом та Ригою (туди – назад) будуть виконуватися чотири рази на тиждень - по понеділках, середах, п'ятницях і суботах. Час у дорозі – приблизно 1 година 50 хвилин.

Відзначимо, на даний момент airBaltic виконує прямі рейси з Києва до Риги, а також з Одеси до Риги і Таллінна (Естонія).

Як повідомляв УНІАН.Туризм, також прямий рейс з Києва до Риги з березня 2019 року запустить угорський лоукостер Wizz Air.