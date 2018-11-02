Латвійська авіакомпанія airBaltic з квітня 2019 року запустить прямий рейс з Риги до Львова
Латвійська національна авіакомпанія airBaltic з 1 квітня 2019 року запускає прямі рейси з Риги (Латвія) до Львова (Україна).
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії airBaltic.
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Квитки на зазначений напрямок вже доступні на сайті авіаперевізника за мінімальною ціною від 68,99 євро.
Прямі авіарейси компанії airBaltic між Львовом та Ригою (туди – назад) будуть виконуватися чотири рази на тиждень - по понеділках, середах, п'ятницях і суботах. Час у дорозі – приблизно 1 година 50 хвилин.
Відзначимо, на даний момент airBaltic виконує прямі рейси з Києва до Риги, а також з Одеси до Риги і Таллінна (Естонія).
Як повідомляв УНІАН.Туризм, також прямий рейс з Києва до Риги з березня 2019 року запустить угорський лоукостер Wizz Air.