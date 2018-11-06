На краю прірви та в Антарктиці: ТОП-5 найекстремальніших аеропортів світу (відео)

Якщо вам не вистачає екстриму - такі маршрути точно для вас.

В яких тільки місцях планети не приземляються літаки! Якщо ви хочете, щоб незабутнім був не лише відпочинок, а й дорога до нього, радимо ознайомитися з ТОП-5 найекстремальніших аеропортів світу.

Аеропорт Хуанчо-Іраускін, Кариби

Цей міжнародний аеропорт на острові Саба має найкоротшу злітно-посадкову смугу в світі. Її довжина – лише 400 м, тому дістатися острова можуть лише невеликі літаки та гелікоптери.

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Айс Ранвей, Антарктика

Ця злітно-посадкова смуга розташована просто на льоду зі снігом. Кожна посадка тут – смертельно небезпечна через погоду та вірогідність провалитися під лід.

Кансай, Японія

Аеропорт Кансай розташований на двох островах, причому повністю штучних. Укріпити злітну-посадкову смугу на воді у сейсмоактивній зоні було дуже складно. У 1998 році тут пронісся потужний тайфун, однак аеропорт пережив негоду.

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Аеропорт на острові Святого Мартіна

Злітно-посадкова смуга цього аеропорту знаходиться дуже близько до берега. Тому літаки пролітають в 10-20 метрах над головами туристів, які відпочивають на пляжі. Інколи навіть траплялися випадки травмування людей, яких зносило хвилею від турбіни літака.

Куршавель, Французькі Альпи

Аеропорт гірськолижного курорту Куршавель має коротку та дуже горбисту смугу. Такі умови та погодна ситуація змушують туди літати лише найдосвідченіших пілотів.