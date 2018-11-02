З українських аеропортів цього тижня стартували 22 нових рейси

Петро Порошенко заявив, що Україна розширює можливості подорожей для українців за конкурентними цінами.

З українських аеропортів протягом цього тижня стартували 22 нових авіарейси.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

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"Я мріяв про це, коли 11 червня минулого року ми відкривали символічні двері в Європу. Тепер ми розширюємо можливості подорожей для українців за конкурентними цінами. Безвіз діє, а Європа стає все ближчою і доступнішою", - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, найбільший європейський лоукостер Ryanair 28 жовтня почав виконувати перельоти з київського аеропорту "Бориспіль" в шість європейських міст - Вільнюс, Варшаву, Бидгощ, Барселону, Братиславу та Лондон.