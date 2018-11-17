Близько 300 українців застрягли у Таїланді

Люди не можуть повернутися на Батьківщину.

У Таїланді, в аеропорту острова Пхукет, застрягло близько 300 громадян України, які не можуть вилетіти на Батьківщину.

Про це повідомляють пасажири рейсу на Facebook-сторінці.

"Друзі, застрягла в аеропорту Пхукета (Таїланд). Уже більше 6 годин не можемо вилетіти на Київ, інфи жодної. Близько 300 українських громадян", - повідомила пасажирка.

ТСН.ua спробував зв'язатися з авіакомпанією, але безуспішно. На телефонні дзвінки в Azur Air так і не відповіли.

Нагадаємо, згідно зі складеним аеропортом "Бориспіль" рейтингом пунктуальності авіакомпаній, в Azur Air Ukraine пунктуальність нижча 70%.