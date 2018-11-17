Близько 300 українців застрягли у Таїланді
17:49, 17 листопада 2018Новини туризму
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Люди не можуть повернутися на Батьківщину.
В аеропорту Таїланду застрягли українці / фото facebook.com/varta1.com.ua
У Таїланді, в аеропорту острова Пхукет, застрягло близько 300 громадян України, які не можуть вилетіти на Батьківщину.
Про це повідомляють пасажири рейсу на Facebook-сторінці.
"Друзі, застрягла в аеропорту Пхукета (Таїланд). Уже більше 6 годин не можемо вилетіти на Київ, інфи жодної. Близько 300 українських громадян", - повідомила пасажирка.
ТСН.ua спробував зв'язатися з авіакомпанією, але безуспішно. На телефонні дзвінки в Azur Air так і не відповіли.
Нагадаємо, згідно зі складеним аеропортом "Бориспіль" рейтингом пунктуальності авіакомпаній, в Azur Air Ukraine пунктуальність нижча 70%.
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