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Близько 300 українців застрягли у Таїланді

17:49, 17 листопада 2018
Новини туризму
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В аеропорту Таїланду застрягли українці / фото facebook.com/varta1.com.ua

Про це повідомляють пасажири рейсу на Facebook-сторінці.

"Друзі, застрягла в аеропорту Пхукета (Таїланд). Уже більше 6 годин не можемо вилетіти на Київ, інфи жодної. Близько 300 українських громадян", - повідомила пасажирка. 

ТСН.ua спробував зв'язатися з авіакомпанією, але безуспішно. На телефонні дзвінки в Azur Air так і не відповіли.

Нагадаємо, згідно зі складеним аеропортом "Бориспіль" рейтингом пунктуальності авіакомпаній, в Azur Air Ukraine пунктуальність нижча 70%. 

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Теги: #Україна#туристи#Таїланд