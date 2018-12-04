Стало відомо, коли в Києві встановлять головну новорічну ялинку країни

Відкриття новорічної ялинки на Софійській площі відбудеться 19 грудня.

Встановлювати головне новорічне дерево країни в Києві почнуть 8-9 грудня.

Про це під час прес-брифінгу повідомив організатор новорічних святкувань у Києві останніх років і засновник проекту "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, передає 44ua.

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"Ялинка в цьому році буде уніфікована. На ній буде багато як живих гілок, так і самої ялинки. Але остаточний варіант побачите під час установки 8-9 грудня. Що стосується оформлення, то воно буде виконано в холодних тонах. Висота ялинки в цей раз буде трохи менше, ніж у минулому році, щоб не конкурувати з Софією Київською - 27 м разом з верхівкою. Також ялинку прикрасять іграшками у вигляді кришталиків", - розповів Добруцький.

За його словами, головне новорічне дерево буде привабливим і тим, що його оформлять екраном - понад 50 м по довжині, який буде випромінювати північне сяйво 24 години на добу. На цьому екрані можна буде записати привітання.

Урочисте відкриття новорічної ялинки на Софійській площі відбудеться 19 грудня в 19.00. Однак першою в цьому році засяє ялинка на Контрактовій площі - 15 грудня о 16:00. Її "включить" Святий Миколай.

Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч у столиці міський транспорт працюватиме на три години довше, фунікулер – цілодобово.