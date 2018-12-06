Люксембург першим у світі скасує плату за проїзд в громадському транспорті

Уряд Люксембургу також розглядає можливість легалізації в країні канабісу.

Люксембург має стати першою країною в світі, в якій повністю скасують плату за проїзд у громадському транспорті.

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Як повідомляє The Guardian, у відповідності з планами переобраного коаліційного уряду, плату за проїзд у поїздах, трамваях та автобусах буде повністю скасовано вже наступного літа.

Зазначається, що в столиці держави проживають близько 110 тисяч осіб, але ще 400 тисяч осіб їздять в місто на роботу. Ситуація з завантаженістю доріг у Люксембурзі є однією з найгірших у світі.

Хоча в країні живе близько 600 тисяч осіб, близько 200 тисяч жителів сусідніх країн щодня їдуть в Люксембург на роботу.

Крім того, уряд Люксембугра розглядає можливість легалізації канабісу та введення в країні двох нових державних свят.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розширює мережу маршрутів в Європу.