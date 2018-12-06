У Києві вже почали встановлювати новорічні ялинки (відео)

Хвою везли з Закарпаття, монтажники поки не беруться прогнозувати, коли завершать роботу.

У Києві вже встановлюють святкові ялинки. Зокрема, 25-метрове дерево, яке окрім живої хвої міститиме штучні гілки та ще й екрани, почали монтувати на Софійській площі.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, відкриття новорічних ярмарків у столиці заплановане на 15 грудня. Святковим місцем має стати й Контрактова площа.

Наразі на Софійській площі зібрали поки що половину ялинки. Монтажники працюють тут від самого ранку. Новорічну красуню збиратимуть з двох видів хвої – гілок сосни та ялинки.

Хвою везли з Закарпаття, монтажники поки не беруться прогнозувати, коли завершать роботу. Ялинку прикрашатимуть білими вогнями та іграшками у вигляді кристалів. Також на ялинці розмістять екран, з допомогою якого гості площі зможуть передавати вітання. Відкриття ялинки відбудеться у День Святого Миколая, 19 грудня о 19 годині.

На Контрактовій площі 22-метрова ялинка майже готова. Відкриття ярмарку тут заплановане на 15 грудня. Тут також буде розташована резиденція Святого Миколая.