У Дубаї прикрасили авіалайнер тисячами діамантів (фото)
11:39, 13 грудня 2018Новини туризму
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Emirates так сподобався запропонований дизайн, що авіакомпанія попросила дозволу зробити репост.
Фотографія отримала вже більше 400 тис. лайків \ Instagram Emirates
Тисячі діамантів прикрасили авіалайнер авіакомпанії Emirates з Об'єднаних Арабських Еміратів.
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Дубайська авіакомпанія Emirates поділилася в своєму Instagram фотографією літака, прикрашеного тисячами діамантів. Це не справжні прикраси, а лише оброблене фото, створене Сарою Шахиль - художницею, яка спеціалізується на дорогоцінних каменях.
Фотографія отримала вже більше 400 тис. лайків.
Шахиль опублікувала в соцмережах результат свого творіння. З'ясувалося, що Emirates так сподобався запропонований дизайн, що авіакомпанія попросила дозволу зробити репост і запропонувала художниці в якості заохочення більш високий клас обслуговування на її рейсі з Пакистану в Мілан.
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