У Дубаї прикрасили авіалайнер тисячами діамантів (фото)

Emirates так сподобався запропонований дизайн, що авіакомпанія попросила дозволу зробити репост.

Тисячі діамантів прикрасили авіалайнер авіакомпанії Emirates з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Дубайська авіакомпанія Emirates поділилася в своєму Instagram фотографією літака, прикрашеного тисячами діамантів. Це не справжні прикраси, а лише оброблене фото, створене Сарою Шахиль - художницею, яка спеціалізується на дорогоцінних каменях.

Фотографія отримала вже більше 400 тис. лайків.

Шахиль опублікувала в соцмережах результат свого творіння. З'ясувалося, що Emirates так сподобався запропонований дизайн, що авіакомпанія попросила дозволу зробити репост і запропонувала художниці в якості заохочення більш високий клас обслуговування на її рейсі з Пакистану в Мілан.