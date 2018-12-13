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У Дубаї прикрасили авіалайнер тисячами діамантів (фото)

11:39, 13 грудня 2018
Новини туризму
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Фотографія отримала вже більше 400 тис. лайків \ Instagram Emirates

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Дубайська авіакомпанія Emirates поділилася в своєму Instagram фотографією літака, прикрашеного тисячами діамантів. Це не справжні прикраси, а лише оброблене фото, створене Сарою Шахиль - художницею, яка спеціалізується на дорогоцінних каменях.

Фотографія отримала вже більше 400 тис. лайків.

Шахиль опублікувала в соцмережах результат свого творіння. З'ясувалося, що Emirates так сподобався запропонований дизайн, що авіакомпанія попросила дозволу зробити репост і запропонувала художниці в якості заохочення більш високий клас обслуговування на її рейсі з Пакистану в Мілан.

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Теги: #літак#Авіакомпанія Emirates