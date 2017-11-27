Лоукостер Wizz Air запустить нові рейси зі Львова до Польщі та Німеччини

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 26 березня 2018 року почне виконувати польоти зі Львова до Гданська та Катовіце (Польща), а з 21 травня до Дортмунда (Німеччина).

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Згідно прес-релізу авіакомпанії, рейс Львів – Гданськ виконуватиметься два рази на тиждень, по понеділках і п'ятницях.

Рейс Львів – Катовіце з 26 березня буде виконуватися два рази на тиждень, по понеділках і п'ятницях, а з 20 червня - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

В авіакомпанії уточнили, що квитки можна буде придбати на сайті компанії за ціною від 279 гривень в Гданськ та Катовіце. Ціна квитка в Дортмунд становитиме від 719 гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з 19 квітня 2018 року двох нових рейсів з Києва в столицю Португалії Лісабон і столицю Естонії Таллінн.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси понад 550 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 144 напрямки в 43 країнах. Флот авіакомпанії становлять 87 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

На даний момент український ринок обслуговують два літаки A320, які базуються в київському аеропорту "Жуляни".