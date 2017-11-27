Лоукостер Wizz Air запустить нові рейси зі Львова до Польщі та Німеччини
Авіакомпанія Wizz Air навесні запустить нові рейси зі Львова до Гданська, Катовіце та Дортмунда.
Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 26 березня 2018 року почне виконувати польоти зі Львова до Гданська та Катовіце (Польща), а з 21 травня до Дортмунда (Німеччина).
Читайте такожЕстонська авіакомпанія відкриє новий рейс до України
Згідно прес-релізу авіакомпанії, рейс Львів – Гданськ виконуватиметься два рази на тиждень, по понеділках і п'ятницях.
Рейс Львів – Катовіце з 26 березня буде виконуватися два рази на тиждень, по понеділках і п'ятницях, а з 20 червня - по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.
В авіакомпанії уточнили, що квитки можна буде придбати на сайті компанії за ціною від 279 гривень в Гданськ та Катовіце. Ціна квитка в Дортмунд становитиме від 719 гривень.
Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з 19 квітня 2018 року двох нових рейсів з Києва в столицю Португалії Лісабон і столицю Естонії Таллінн.
Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси понад 550 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 144 напрямки в 43 країнах. Флот авіакомпанії становлять 87 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.
На даний момент український ринок обслуговують два літаки A320, які базуються в київському аеропорту "Жуляни".