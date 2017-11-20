Лоукостер Wizz Air відновлює рейси зі Львова до Лондона

Лоукостер Wizz Air анонсував відновлення польотів за маршрутом Львів-Лондон в 2018 році після багаторічної перерви, повідомляє avianews.com.\

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Рейси виконуватимуться до аеропорту Лутон, який розташовано за 48 кілометрів від британської столиці.

Новий напрямок вже внесено до системи бронювання авіаперевізника з початком виконання польотів з 18 вересня 2018 року із частотою три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Продаж квитків наразі не відкритий, проте в офіційному повідомленні Wizz Air відображена їхня стартова ціна: від 29,99 євро в одну сторону з урахуванням зборів.

Авіакомпанія Wizz Air літала між Львовом і лондонським аеропортом Лутон короткий час у 2009 році, проте польоти були припинені.