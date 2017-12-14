На зимові свята призначили 29 додаткових поїздів (список)

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних і різдвяних свят призначила 29 додаткових поїздів, повідомила прес-служба компанії.

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Зокрема, в період з 22 грудня 2017 року по 12 січня 2018 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ - Львів відправлятиметься 23, 25, 28, 29, 30, 31 грудня і 2, 5, 6, 8, 9 січня, в зворотному напрямку - 23, 25, 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5, 7, 8, 9 січня; № 243/244 Київ - Львів відправлятиметься 30 грудня і 8 січня, в зворотному напрямку 30 грудня і 8 січня; № 197/198 Київ - Ковель відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня 5, 6, 9 січня, в зворотному напрямку 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9 січня; № 207/208 Київ - Ужгород відправлятиметься 22 грудня -13 січня щоденно, крім 31 грудня, в зворотному напрямку 23 грудня - 14 січня щоденно, крім 31 грудня; № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів відправлятиметься 22,24,27,29 грудня, 1,3,5,7,9,11,13 січня, в зворотному напрямку 23,25,28,30 грудня, 2 , 4,6,8,10,12,14 січня; № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці відправлятиметься 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, в зворотному напрямку 29 грудня, 3, 9 січня; № 159/160 Київ - Хмельницький відправлятиметься 29 грудня, 9 січня, в зворотному напрямку 29 грудня, 9 січня; № 177/178 Київ - Хмельницький відправлятиметься 23, 25, 30, 31 грудня, 8 січня, в зворотному напрямку 23, 25, 30, 31 грудня і 8 січня; № 152/151 Київ - Херсон відправлятиметься 23, 30 грудня, 2, 8 січня, в зворотному напрямку 23, 30 грудня, 2, 8 січня; № 205/206 Київ-Миколаїв відправлятиметься 30, 31 грудня, 8 січня, в зворотному напрямку 30 грудня, 1, 8 січня; № 223/224 Київ - Одеса відправлятиметься 30, 31 грудня, 8 січня, в зворотному напрямку 30 грудня, 1, 8 січня; № 179/180 Київ - Дніпро відправлятиметься 23, 25, 28, 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, в зворотному напрямку 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня; № 201 Дніпро - Київ відправлятиметься 28 грудня, 2 і 8 січня; № 796/795 Київ - Суми відправлятиметься 23, 25, 30 грудня, 8 січня, в зворотному напрямку 23, 25, 30 грудня і 8 січня; № 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 22 грудня -10 січня щоденно, крім 31 грудня, 6 січня, в зворотному напрямку 23 грудня -11 січня щоденно, крім 1, 7 січня; № 270/269 Одеса - Харків відправлятиметься 22, 27, 29 грудня, 1, 5, 7, 9 січня, в зворотному напрямку 23, 28, 30 грудня, 2, 6, 8, 10 січня; № 232/286 Запоріжжя - Львів відправлятиметься 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня, в зворотному напрямку 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 , 10, 12 січня; № 233/234 Кривий Ріг - Івано-Франківськ відправлятиметься 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня, в зворотному напрямку 25, 28, 31 грудня, 3, 6, 9, 12 січня; № 226 Чернівці - Івано-Франківськ - Дніпро відправлятиметься 31 грудня, 5, 11 січня; № 235/236 Харків - Ужгород відправлятиметься 22, 27, 30 грудня, 4, 7 січня, в зворотному напрямку 23, 28 грудня, 1, 5 і 8 січня; № 185/186 Львів - Ужгород відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, в зворотному напрямку 30 грудня, 8 січня; № 193/194 Івано-Франківськ - Львів відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, в зворотному напрямку 30 грудня і 8 січня; № 276/275 Львів - Дніпро відправлятиметься 23 грудня-11 січня щоденно, крім 31 грудня, в зворотному напрямку 22 грудня -11 січня щоденно, крім 31 грудня; № 63/64 Дніпро - Одеса відправлятиметься 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, в зворотному напрямку 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня; № 92/91 Костянтинівка - Одеса відправлятиметься 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня, в зворотному напрямку 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 , 10, 12 січня; № 95/96 Черкаси - Львів відправлятиметься 29 грудня, в зворотному напрямку 30 грудня; № 136/135 Чернівці - Білгород-Дністровський відправлятиметься 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, в зворотному напрямку 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7 9, 11 січня; № 787/788 Харків - Костянтинівка відправлятиметься 25, 30 грудня, 1, 8 січня, в зворотному напрямку 26, 31 грудня, 2, 9 січня; № 747/748 Київ - Тернопіль відправлятиметься 25 грудня, 1 січня, в зворотному напрямку 26 грудня, 2 січня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди 25 грудня вже відкритий на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" тимчасово призупинила послугу повернення квитків через інтернет для недопущення створення штучного дефіциту і подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.