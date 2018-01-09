Лоукостер Ryanair змінює правила перевезення ручної поклажі

Найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair з 15 січня вводить зміни в правила перевезення ручної поклажі в салоні літака, пише Delfi.

Читайте такожУкраїнці готові платити за лоукости в ЄС не більше 1000 гривень – опитування

За колишніми правилами пасажир міг взяти в салон літака два предмети ручної поклажі: велику (55 см x 40 см x 20 см, до 10 кг) і малу (35 см x 20 см x 20 см) сумку. Тепер Ryanair, як і раніше, дозволить перевозити дві одиниці незареєстрованого багажу, але більша з них безкоштовно вирушить у вантажний відсік літака. Її будуть забирати у гейта, а меншу сумку дозволять залишити при собі. Дитячу ручну поклажу (до 5 кг) супроводжуючий дорослий зможе взяти в салон на додаток до своєї.

Обидва предмети зможуть везти в салоні літака ті пасажири, хто оформив пріоритетну посадку (€5 під час бронювання, з комісією €6 — перед вильотом) або купив квитки Plus/Flexi Plus.

Простір для багажу в салоні розраховано на 90 предметів великої ручної поклажі, але по факту з пасажирами летить більша кількість речей. Змінами у правилах перевезення ручної поклажі Ryanair планує знизити коефіцієнт навантаження. Раніше лоукост-перевізник вже знизив вартість провезення зареєстрованого багажу з €35 до €25, а його вагу збільшив з 15 до 20 кг.

Як повідомляв УНІАН, у грудні міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що переговори міжнародного аеропорту «Бориспіль» з авіакомпанією Ryanair про її вихід на український ринок знаходяться на фінальній стадії.