Сноубордист, який дивом врятувався від лавини у Карпатах, потрапив на відео
18:36, 18 січня 2018Новини туризму
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На запису видно, як сноубордист спускається з гори і в цей момент починає сходити лавина.
Інцидент стався на курорті Драгобрат / скріншот
На карпатському курорті Драгобрат снігова лавина ледь не накрила сноубордиста. Турист лише дивом зумів її уникнути.
Відео, яке зняв очевидець події Ігор Борисяк, опублікувало на своїй сторінці в Facebook туристичне агентство "Snegtravel".
На запису видно, як сноубордист спускається з гори і в цей момент починає сходити лавина. На щастя, спортсмену вдалося виїхати з небезпечної зони.
На відео присутня ненормативна лексика
Як повідомляв УНІАН, через снігопад туристам довелося залишати швейцарські Альпи на вертольотах.
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