Сноубордист, який дивом врятувався від лавини у Карпатах, потрапив на відео

На карпатському курорті Драгобрат снігова лавина ледь не накрила сноубордиста. Турист лише дивом зумів її уникнути.

Відео, яке зняв очевидець події Ігор Борисяк, опублікувало на своїй сторінці в Facebook туристичне агентство "Snegtravel".

На запису видно, як сноубордист спускається з гори і в цей момент починає сходити лавина. На щастя, спортсмену вдалося виїхати з небезпечної зони.

На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомляв УНІАН, через снігопад туристам довелося залишати швейцарські Альпи на вертольотах.