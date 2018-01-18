Сноубордист, який дивом врятувався від лавини у Карпатах, потрапив на відео

18:36, 18 січня 2018
Новини туризму
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На запису видно, як сноубордист спускається з гори і в цей момент починає сходити лавина.

скріншот

На карпатському курорті Драгобрат снігова лавина ледь не накрила сноубордиста. Турист лише дивом зумів її уникнути.

Відео, яке зняв очевидець події Ігор Борисяк, опублікувало на своїй сторінці в Facebook туристичне агентство "Snegtravel".

На запису видно, як сноубордист спускається з гори і в цей момент починає сходити лавина. На щастя, спортсмену вдалося виїхати з небезпечної зони.

На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомляв УНІАН, через снігопад туристам довелося залишати швейцарські Альпи на вертольотах.

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Теги: #сноубордист втік від лавини#лавина в Карпатах