Поки що такий вид тестування не обов'язковий для всіх, однак, наприклад, його проходять пасажири, які прилетіли з країн із високим рівнем поширення COVID-19.

Китай почав застосовувати анальні тести на COVID-19 до авіапасажирів.

Іноземні гості скаржаться на незручності та навіть психологічні травми, передає Reuters.

За даними агентства, таке тестування, окрім мазків з носа або горла, вимагають робити в деяких містах Китаю, зокрема в Пекіні, Шанхаї та Циндао.

Читайте такожВ Європі у березні планують представити цифровий паспорт вакцинаціїАнальне тестування не обов'язкове для всіх. Однак, наприклад, в Шанхаї, всім пасажирам літака, можливо, доведеться пройти через цю процедуру, якщо на борту виявлять більш як п'ять осіб з позитивним тестом. Окрім того, анальному тестуванню піддаються пасажири з регіонів з високим рівнем поширення COVID-19.

Як повідомляє Китайський центр з контролю за захворюваннями, анальний тест проводиться за допомогою спеціального стерильного ватного тампона, який виглядає як дуже довга вушна паличка. Таку паличку слід вставити в задній прохід на 3-5 см, а потім обережно провернути.

Анальні тести, на переконання деяких китайських медиків, гарантують більш точне виявлення вірусу, оскільки його сліди зберігаються в анусі довше, ніж в дихальних шляхах. Однак позитивний результат не обов'язково означає, що тестована людина все ще є розповсюджувачем вірусу.

Анальне тестування на коронавірус у Китаї: міжнародна реакція

Нова практика влади Китаю вже викликала незгоду з боку США, Японії, Південної Кореї та Німеччини.

Так, за словами японських мандрівників, через тести в Китаї їм довелося пережити сильний психологічний дискомфорт.

При цьому пасажирам з Південної Кореї, як повідомив офіційний представник південнокорейського міністерства закордонних справ, тепер дозволено здавати зразки фекалій замість безпосереднього анального тестування.

У лютому американські ЗМІ з посиланням на представника Держдепартаменту повідомляли, що анальному тестуванню в Китаї піддалися дипломати із США. Водночас представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що, наскільки йому відомо, від американських дипломатів в Китаї здачі подібних тестів не вимагали.

Однак анальне тестування — не лише китайська практика. Так, на північному заході Іспанії анальні тести проводили для госпіталізованих пацієнтів, деяких новонароджених і людей з психічними захворюваннями, в яких неможливо було брати мазки з носа.

Всесвітня організація охорони здоров'я, однак, рекомендує брати для тестування зразки насамперед з дихальних шляхів. «Зразки фекалій можуть слугувати альтернативним матеріалом для тестування, особливо у пацієнтів зі шлунково-кишковими симптомами, однак вони з меншою ймовірністю, ніж зразки з дихальних шляхів, будуть позитивними в перший тиждень появи симптомів», — зазначив офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер.

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Переклад: Катерина Комолова