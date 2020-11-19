МАУ планує здійснювати польоти в аеропорт "Звартноц" і зворотні рейси до Києва двічі на тиждень.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) повідомила про відновлення рейсів до Єревану (Вірменія) з 4 грудня 2020 року.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" рада повідомити про можливість відновлення рейсів до Єревану (Вірменія) з 4 грудня 2020 року. Рестарт після тривалої паузи став можливим завдяки стабілізації ситуації в регіоні", - сказано в повідомленні.

МАУ планує здійснювати польоти до аеропорту "Звартноц" і зворотні рейси до Києва двічі на тиждень.

Також прес-служба повідомила, що компанія продовжує стежити ситуацією в регіоні та за епідеміологічною ситуацією в країні.

"Як відомо, зараз існують деякі епідеміологічні обмеження для перетину кордонів різних країн. З рекомендаціями щодо подорожей можна ознайомитися на сайті авіакомпанії", - сказано в повідомленні.

МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси в столиці та ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Хронологія подій

У жовтні авіакомпанія МАУ заявила про припинення польотів до Єревану у зв'язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі.

27 вересня почалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії.

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Автор: Павло Степанець