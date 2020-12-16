Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines c 29 березня 2021 року запускає регулярні рейси з Києва в німецький Штутгарт, повідомила прес-служба компанії.

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Зазначається, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці.

Також прес-служба повідомила, що компанія запланувала активне розширення маршрутної мережі в країни Європи як з Києва, так і з регіонів, про яке повідомить найближчим часом.

Що цьому передувало

SkyUp Airlines c 29 березня 2021 року запускає рейси з Києва до Берліна.

У грудні-січні авіакомпанія виконає нерегулярні рейси з Києва в Ташкент (Узбекистан), а також з Тбілісі (Грузія), Баку (Азербайджан) до Києва.

Також у грудні-січні Українська SkyUp Airlines виконає 5 нерегулярних рейсів до Європи: два – з Києва до Праги та іншого чеського міста Пардубіце; три – зі Львова до Парижа, Праги та Неаполя.

Довідка УНІАН

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, а засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби та Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець