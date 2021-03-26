Авіакомпанії запросили у Державіаслужби України права на шість регулярних й чартерних маршрутів.

МАУ, SkyUp та Bees Airlines запросили у Державіаслужби України права на шість регулярних і чартерних маршрутів.

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Про це повідомляє портал Аvianews.

"МАУ попросила надати їй можливість регулярно літати з Києва в Газіпашу в Туреччині чотири рази на тиждень і розширити право на лінію Київ-Бодрум з трьох до семи рейсів на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Bees Airline хоче отримати дозвіл на один регулярний рейс на тиждень із Запоріжжя в столицю Албанії Тирану.

"SkyUp запросив права на регулярні польоти з Києва в Бодрум, Гельсінкі (по чотири рази на тиждень) і зі Львова в Баку (два рази на тиждень)", - підкреслює портал.

Також авіакомпанія попросила розширити її право на лінії Київ-Лондон з трьох до семи рейсів на тиждень і дозволити виконувати по два чартерних рейси на тиждень на маршруті Київ-Ташкент.

Всі заявки авіакомпаній комісія Державіаслужби розгляне 30 березня. На цьому ж засіданні регулятор вирішить, чи варто анулювати права МАУ на лінію Львів-Баку і права авіакомпанії "Буковина" на маршрути Львів-Монастір і Київ-Амман.

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Автор: Андрій Кібальний